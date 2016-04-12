Шульц сомневается, что все будет хорошо после волеизъявления голландцев на референдуме об ассоциации с Украиной

Об этом заявил президент Европарламента Мартин Шульц в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung, передает "Европейская правда".

По его словам, после того, как голландцы отвергли Соглашение об ассоциации с Украиной, "европейцы не должны полагаться на то, что все будет в порядке".

"ЕС движется по нисходящей траектории уже некоторое время", - отметил он.

Шульц предупредил о возможности распада ЕС в случае, если Великобритания выйдет из состава Евросоюза.

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Как подчеркнул он, в таком случае другие страны могут захотеть провести подобные референдумы.

По мнению президента Европарламента, ЕС нуждается в реформе институтов, которые бы сделали его более эффективным.

"ЕС был создан в качестве инструмента для решения проблем, но у многих людей сложилось впечатление, что это скорее часть проблемы, а не решение", - подчеркнул он.

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Как сообщал УНИАН, 6 апреля в Нидерландах состоялся консультативный референдумотносительно Соглашения об ассоциации Украины с Европейским Союзом.

На голосование был вынесен вопрос: "Вы "за" или "против" ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС?".

По данным избирательного сервиса Нидерландского информационного агентства (ANP Verkiezingsdienst), обнародованным на сайте телеканала NOS, "за" проголосовали 38,1%, "против" - 61,1%.