В Еврокомиссии уверяют, что предложат отменить визы для украинцев в апреле

Об этом заявил представитель ЕК, отвечая на вопрос собственного корреспондента УНИАН в Брюсселе относительно возможной даты обнародования такого решения.

"После встречи с украинским президентом Порошенко вместе с президентом Европейского совета Туском 17 марта президент (Еврокомиссии) Юнкер объявил, что законодательное предложение снять визовые требования для украинских граждан, имеющих биометрические паспорта, будет сделано в апреле", - отметил он.

Информацию о том, что законодательная инициатива будет сделана в течение двух недель, подтверждают УНИАН и источники в европейских дипломатических кругах.

"В течение двух недель такое решение будет принято. Будет именно так, как сказал Юнкер, но пока конкретной даты еще нет", - констатировал европейский дипломат.

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Как сообщал УНИАН, 17 марта президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер подчеркнул, что Еврокомиссия в апреле готова внести предложение относительно визовой либерализации с Украиной.

23 марта глава Представительства Европейского Союза в Украине Ян Томбинский сообщил, что Европейский совет и Европейский парламент в первом полугодии этого года будут рассматривать прогресс Украины в выполнении необходимых требований для введения безвизового режима между Украиной и Евросоюзом.

На этой неделе СМИ сообщали, что Еврокомиссия 14 апреля предложит ввести безвизовый режим с Украиной.