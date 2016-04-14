Порошенко попросил Раду утвердить Гройсмана в должности премьера и новый состав правительства

Об этом Порошенко сказал в ходе выступления во время пленарного заседания Рады.

Читайте такжеВ Раду внесен законопроект о назначении Гройсмана премьер-министром

«У нас будет политически ответственное правительство, и эту ответственность вызвались нести две политические силы, которые образовали новую коалицию, и внефракционные депутаты, которые присоединились к ее составу или остались в ее составе», - отметил Порошенко.

«Высоко ценю позицию народных депутатов, которые обеспечили эту коалицию», - добавил президент.

«Вчера коалиция предложила мне внести кандидатуру Владимира Гройсмана на должность премьер-министра Украины», - заявил он.

«Подчеркиваю, Владимир Гройсман – это политик нового поколения. Согласно вашему решению он станет самым молодым премьер-министром в истории Украины, и несмотря на это он имеет огромный управленческий опыт»,- добавил президент.

«Обращаюсь к вам с просьбой избрать сегодня премьер-министра Украины и утвердить новый состав правительства в кратчайшие сроки», - добавил президент.