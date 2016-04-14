В Раду внесен законопроект о назначении Гройсмана премьер-министром
В Верховной Раде зарегистрирован законопроект о назначении спикера парламента Владимира Гройсмана премьер-министром Украины.
Соответствующий проект №4420 от 14.04.2016 размещен на сайте Рады.
Субъектом законодательной инициативы значится президент Петр Порошенко.
Как сообщал УНИАН, 10 апреля Яценюк заявил, что подает в отставку с поста премьер-министра Украины.
Президент Украины Петр Порошенко, в свою очередь, надеется, что новым премьер-министром Украины станет Гройсман.
На собрании коалиции президенту Украины Петру Порошенко официально была предложена кандидатура Владимира Гройсмана на должность премьер-министра Украины. За данное решение проголосовали все участники собрания коалиции, но один воздержался, а один проголосовал против.
Кроме того, участникам консультаций удалось согласовать почти весь состав будущего Кабинета министров во главе с Владимиром Гройсманом
Первым вице-премьер-министром – министром экономического развития и торговли станет представитель президента в ВР Степан Кубив. Его заместителями как министра экономики собираются назначить Юлию Ковалив и Максима Нефедова.
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Вице-премьером по социальным вопросам станет Павел Розенко, вице-премьером по евроинтеграции – Иванна Климпуш-Цинцадзе, вице-премьером по вопросам АТО и оккупированным территориям – Владимир Кистион.
Вице-премьером по реформам собираются назначить Дмитрия Шимкива, вице-премьером по гуманитарным вопросам останется Вячеслав Кириленко.
Министерство финансов возглавит Александр Данилюк, его первым заместителем станет Оксана Маркарова.
Арсен Аваков останется на должности министра внутренних дел, Павел Петренко – министра юстиции, Степан Полторак – министра обороны, Павел Климкин – министра иностранных дел, Юрий Жданов – министра молодежи и спорта, Юрий Стець – министра информационной политики.
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Министерство социальной политики возглавит Андрей Рева, Минэкологии – Остап Семерак, Минобразования – Лилия Гриневич, МинАПК – Тарас Кутовый, Мининфраструктуры – Владимир Омелян, Минкультуры – Евгений Нищук, Минрегионстрой – Геннадий Зубко.
Министром Кабмина станет Александр Саенко. Кандидатуры на должности министра топлива и энергетики и министра здравоохранения пока не согласованы.