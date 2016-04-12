Рада разошлась, так и не проголосовав за отставку Яценюка и новый Кабмин

Как передает корреспондент УНИАН, председательствующий на заседании первый вице-спикер парламента Андрей Парубий напомнил, что следующее заседание начнется завтра в 10.00 и пригласил всех депутатов прибыть на завтрашнее заседание.

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Сегодня Парубий вел вечернее заседание парламента и большую часть утреннего заседания, поскольку председатель Верховной Рады Украины Владимир Гройсман отсутствовал в сессионном зале.

Гройсман участвует в многочасовых переговорах в Администрации президента относительно формирования нового правительства.

Как сообщал УНИАН, 10 апреля Яценюк объявил о своей отставке с должности премьер-министра Украины.

На должность нового главы правительства предлагается кандидатура нынешнего председателя Верховной Рады Владимира Гройсмана.

Сегодня заместитель лидера фракции «БПП» Мустафа Найем сообщил, что участники переговоров, касающихся нового правительства, не определили кандидатов на должности руководителей Министерства энергетики и угольной промышленности и Министерства экономического развития и торговли Украины.

Ранее Найем сообщил, что в случае назначения Гройсмана премьер-министром, спикером парламента станет Андрей Парубий, а первым вице-спикером - Ирина Геращенко.

Кроме того, по его данным, Гройсман предложит назначить на должность министра культуры Евгения Нищука, министра образования и науки Лилию Гриневич, министра социальной политики - Максима Нефедова, министра экологии - Остапа Семерака, министра аграрной политики — Тараса Кутового.

Также, согласно информации Найема, на должность первого вице-премьер-министра предлагается кандидатура первого заместителя главы Администрации президента Виталия Ковальчука, на должность вице-премьера по гуманитарным вопросам - Павла Розенко, на должность вице-премьера по вопросам евроинтеграции - кандидатура Иванны Климпуш-Цинцадзе.

Минфин должен возглавить Александр Данилюк, Министерство инфраструктуры - Владимир Омелян.

Кроме того, вице-премьером по вопросам “АТО и оккупированных территорий” предлагается назначить Владимира Кистиона.