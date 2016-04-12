На Банковой уже больше 4 часов идут "торги" за кресла в новом Кабмине - СМИ

Об этом пишет Украинская правда со ссылкой на источники.

"Не могут решить с министерством экономики, Гройсман уперся. Уже четыре часа сидят", - отметил один из собеседников.

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Пока депутаты в кулуарах парламента не знают, состоится ли во вторник голосование по отправке в отставку Арсения Яценюка и назначение Владимира Гройсмана на должность премьера.

По некоторым данным, полученным от информированных источников, Гройсман снова грозится отказаться возглавлять правительство.

Как известно, в стратегическую семерку входят: президент Петр Порошенко, спикер парламента Владимир Гройсман, глава Администрации президента Борис Ложкин, председатель фракции БПП Юрий Луценко, секретарь СНБО Александр Турчинов, премьер-министр Арсений Яценюк, глава МВД Арсен Аваков.