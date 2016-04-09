Климкин: референдум в Нидерландах не помешает Украине получить безвизовый режим

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в эфире телеканала "Интер", передает 112 Украина.

"Есть четкие заверения (европейских политиков, - ред.), что безвизовый режим - это абсолютно отдельный путь. И если Еврокомиссия дает отмашку, а соответствующее решение внутри Европейской комиссии уже подготовлено, что Украина выполнила полностью все требования на пути к безвизовому режиму - мы движемся к безвизовому режиму", - заявил Климкин.

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Как сообщал УНИАН, 6 апреля в Нидерландах состоялся консультативный референдум по Соглашению об ассоциации Украины с Европейским Союзом.

На голосование был вынесен вопрос: «Вы «за» или «против» ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС?».

По данным избирательного сервиса Нидерландского информационного агентства ANP Verkiezingsdienst), обнародованным на сайте телеканала NOS, «за» проголосовали 38,1%, «против» - 61,1%.

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Официальные данные должны быть объявлены Избирательным советом Нидерландов 12 апреля.