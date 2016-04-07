Завершен предварительный подсчет результатов референдума в Нидерландах: явка - 32,2%, против проголосовало 61,1%

Соответствующие данные избирательного сервиса Нидерландского информационного агентства ANP VERKIEZINGSDIENST) обнародованы на сайте телеканала NOS, передает собственный корреспондент УНИАН.

Явка на референдуме составила 32,2%. "За" проголосовало - 38,1%, "Против" - 61,1%. Недействительными являются 0,8% бюллетеней.

Официальные данные должны быть объявлены Избирательным советом Нидерландов 12 апреля. После этого правительство страны должно решить, что делать дальше.

В этой связи премьер-министр Нидерландов Марк Рютте сообщил, что правительство проанализирует "шаг за шагом", что делать с результатами этого референдума, и отметил, что он будет говорить с партнерами из ЕС и парламентом страны.

По его мнению, это "займет недели, а возможно, и месяцы".

Как известно, на этом референдуме нидерландцы высказались не по Соглашению об ассоциации Украины с ЕС, а против Евросоюза в целом.

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Как сообщал УНИАН, 6 апреля в Нидерландах состоялся консультативный референдум относительно Соглашения об ассоциации Украины с Европейским Союзом. На голосование выносился вопрос: «Вы «за» или «против» ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС?». Избирательные участки открылись в 7.30 и работали до 21.00.

Избирательная система в Нидерландах отличается от украинской - за проведения выборов или референдумов отвечают местные органы власти.

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Чтобы референдум, который имеет совещательный характер, был признан действительным, должен проголосовать 30% голландцев, имеющих право голоса. Этот референдум является первым, который проводится в соответствии с законом, принятым летом прошлого года.

Окончательные результаты референдума будут объявлены 12 апреля.