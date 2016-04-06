Порошенко намекнул НФ на необходимость действий для "игры в коалицию на двоих" - СМИ

Следующее пленарное заседание Рады запланировано на 12 апреля – у депутатов, если они хотят таковыми остаться в нынешнем раскладе сил, осталась неделя времени, передает "Украинская правда".

Издание попыталось разобраться, до кого хотел достучаться президент, говоря о возможности внеочередных выборов.

В Конституции перечислены три причины, по которым президент имеет право пустить Раду на новый избирательный круг.

Поскольку правительство в отставку Рада так и не отправила и вовремя проводит заседания, остается лишь вариант "в течение одного месяца в Верховной Раде не сформирована коалиция депутатских фракций".

Услышать Порошенко, по мнению УП, должен был бы "Народный фронт". Если за последнюю пленарную неделю фракция БПП уже пополнилась тремя депутатами, которых когда-то исключили из "Самопомочи", и ведет активную работу с "тушкованием" других, то результатов "Народного фронта" в этом направлении не видно.

Наоборот, собеседник издания во фракции Яценюка заявил, что этот вопрос их не беспокоит.

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"Если честно, нам вообще этого не надо, это все их проблемы. Но мы готовы взять трех незапятнанных депутатов, а БПП уже пусть себе там решает, как жить дальше", - сказал один из депутатов НФ.

Однако в "послании" Порошенко намекнул, что если НФ-таки хочет поиграть в "коалицию на двоих", то должен что-то для этого сделать, а иначе им придется идти на выборы, где у партии Яценюка минимальные шансы.

Второй адресат заявления Порошенко – часть внефракционных мажоритарщиков, для которых перспектива новых выборов куда хуже, чем вхождение в БПП.

Послание Порошенко вряд ли повлияет на так называемые "малые" фракции бывшей коалиции как мотивация возвращаться. "Самопомич" после всех уговоров категорически отказалась спасать ситуацию, в какую страну привело "коалиционное правительство".

Ляшко после неудачных попыток выторговать себе спикерство или два министерства ушел в "оппозиционеры". А Тимошенко уже официально заявила, что выходит из всяких переговоров о коалиции. Похоже, в штабе "Батькивщины" спят и видят объявление досрочных выборов, окрыленные последними данными социологии.