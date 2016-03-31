Поиски нового формата коалиции: в БПП и "Самопомочи" рассказали о совместном заседании

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в комментарии журналистам сообщил заместитель лидера фракции "БПП" Алексей Гончаренко.

В частности, на вопрос о том, что обсуждалось на встрече двух фракций, которая только что состоялась в ВР, он сказал, что "мы спросили у коллег их позицию по коалиции и правительству".

"Они ответили, что в коалицию они не идут, а готовы при каких-то условиях подписать какое-то соглашение, что они являются партнерами коалиции меньшинства, правительства меньшинства", - отметил Гончаренко.

На вопрос, соглашается ли "БПП" на такие условия, Гончаренко подчеркнул, что "этого нет в украинской Конституции". "Когда на это Конституция согласится, тогда и мы сможем согласиться", - отметил парламентарий.

В свою очередь лидер фракции "Самопомич" Олег Березюк отметил, что эта встреча была инициирована членами фракций БПП и "Самопомочи", а не их руководителями.

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"Эта встреча была для того, чтобы мы обменялись мнениями напрямую для создания качественной партнерской работы в парламенте. В том числе для голосования обычных законов, которые улучшают ту или иную ситуацию. В том числе разрешения кризиса", - сказал он.

Отвечая на вопрос о том, что "Самопомич" якобы предложила БПП подписать какое-то соглашение, Березюк отметил, что "мы готовы, при условии выполнения закона о выборах и при условии увольнения ЦИК, мы готовы поддержать и заключить соглашение с коалицией, мы поддержим премьер-министра и правительство своим голосованием, и тем самым возьмем ответственность за это, но в правительство не войдем и остаемся в оппозиции". "Это нормально? Нормально. Нет, войдите в коалицию", - добавил депутат.

Также на вопрос, уговаривали ли "Самопомич" войти в коалицию, парламентарий отметил, что "у нас не было цели уговорить друг друга", а лишь профессионально и по-партнерски поговорить.