Фракция Ляшко официально покинула коалицию

Как передает корреспондент УНИАН, по словам Парубия, это сообщение поступило в президиум ВР буквально только что и адресовано председателю Верховной Рады Владимиру Гройсману.

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В этом сообщении отмечается, что народные депутаты, которые входят во фракцию Радикальной партии, подтверждают единогласное решение фракции о выходе из коалиции. Это решение, согласно сообщению, было принято 1 сентября 2015 года. Кроме того, эти депутаты заявляют об отзыве своих подписей под соглашением о вхождении в коалицию.

Парубий обнародовал соответствующий список депутатов и добавил, что передает сообщение в секретариат ВР для внесения в реестр.