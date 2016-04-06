Порошенко: мир на Донбассе будет обеспечен даже за счет непопулярных в украинском обществе шагов

Об этом он сообщил сегодня во время выступления в Японском национальном пресс-клубе.

По словам Порошенко, уже второй год идет война с "варварской российской агрессией". В результате около 10 тыс. человек погибли и 21 тыс. украинских граждан получили ранения и более 1,7 млн стали внутренне перемещенными лицами.

"Это цена, которую Украина платит за право оставаться свободной, демократической и европейской страной", - заявил Порошенко.

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По убеждению президента Украины, на сегодняшний день Минские соглашения остаются единственным путем для возвращения мира в Донбасс.

"Мы обеспечим мир в Донбассе, даже если будут применены некоторые шаги, непопулярные в украинском обществе", - заявил Порошенко.

Как ранее сообщал УНИАН, в конце марта Порошенко заявил о готовности к выборам на оккупированном Донбассе после взятия границы международными силами.

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