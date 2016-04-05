Эксперт о создании формата "Женева плюс" для деоккупации Крыма: это просто авантюра

Об этом в интервью "Украинской правде" заявил дипломат Богдан Яременко, основатель общественной организации "Майдан иностранных дел".

Комментируя идею Порошенко о создании переговорной группы по деоккупации Крыма в формате "Женева плюс", он отметил, что ее ни с кем не обсуждают, не проговаривают. По его словам, это просто авантюра и попытка показать будто "у нас есть инициатива, мы реагируем, чувствуем, в чем есть потребность, что от нас хочет гражданское общество, вот у нас есть". Но факт в том, что за этим пустота, убежден Яременко.

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Кроме того, он отметил, что нельзя сразу Россию заставить говорить о деоккупации. "Тема крымских татар, тема прав человека – да, здесь вас поддержат европейцы. Но они не готовы говорить о деоккупации. Европейцы не готовы давить на Россию. А о правах человека они готовы говорить", - рассказал эксперт.

Поэтому, рассказал он, сейчас главное – создать четкое убеждение и представление в мире, что в Крыму есть проблема. "А дальше мы постепенно придем к тому, что проблема – с оккупацией РФ, а не с правами человека. И таким образом Россию можно заставить втянуться в такой формат", - подытожил Яременко.