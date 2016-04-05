Решение ЕСПЧ по Крыму может помочь России выйти из существующего тупика – посол

Такое мнение он высказал в интервью агентству УНИАН.

"Это - механизм, который позволил бы руководству РФ правильно и легитимно выйти из тупика, в который они сами себя загнали", - отметил Точицкий.

При этом украинский дипломат считает, что для решения вопроса возвращения Крыма существуют два пути - уже упомянутое решение ЕСПЧ и создание формата "Женева плюс" при участии ЕС, США, стран-гарантов Будапештского меморандума, или, даже, более расширенного". "Рано или поздно Крым будет возвращен Украине, я в этом убежден. И для этого существуют все правовые основания", - убежден он.

По словам Точицкого, Евросоюз "четко показал свою однозначную позицию о непризнании незаконной аннексии Крыма Россией и готовность прилагать все политические усилия для урегулирования этого вопроса". "Следовательно, поиск путей такого урегулирования мы осуществляем вместе с нашими европейскими партнерами. "Женева плюс", по нашему мнению, - шаг вперед, который позволил бы продвинуться на пути к деоккупации нашей территории", - сказал дипломат.

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При этом представитель Украины при ЕС подчеркнул важность обсуждения путей выхода из нынешней ситуации. "Ведь нельзя преодолеть путь, не сделав первый шаг. Кроме того, такой формат позволил бы начать обсуждение этого вопроса, в том числе, с участием России, подтвердив наше стремление решить его исключительно дипломатическими средствами", - подчеркнул он.

Комментируя высказывания о необходимости проведения выборов на Донбассе и в отношении того, что Украина не выполняет взятые в рамках Минских договоренностей обязательства, Точицкий сказал: "На это я скажу просто: отправляйте наблюдателями на следующие выборы своих граждан, когда нет прекращения огня, когда есть сложная криминогенная ситуация. Отправляйте туда доизбирательную миссию, и пусть она даст оценку, можем ли мы там организовать, как положено, избирательный процесс. ЕС же готов поддержать Украину во всех ее действиях и вполне осознает эти формулы".

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При этом представитель Украины констатировал, что в самом ЕС существует единство в вопросе санкций против России. "Все понимают, кто и что выполняет из этих договоренностей, и кто нет. Мы просто должны четко и последовательно доводить информацию о реальном положении вещей до наших партнеров", - добавил он.

По словам Точицкого, украинская сторона "находится в постоянном контакте" и по вопросу возможного применения ЕС санкций к тем, кто находится в так называемом списке "Савченко-Сенцова".

Говоря о повестке дня предстоящего саммита Украина-ЕС, который пройдет 19 мая в Брюсселе, Точицкий сообщил, что украинская сторона хочет обсудить вопрос территориальной целостности Украины, ситуации на Востоке, в Крыму, выполнения Соглашения об ассоциации в его политической и экономической частях. "Мы должны оценить этот процесс и совместно определить дальнейшие шаги, ведь временное применение документа в части о зоне свободной торговли началось только в этом году", - детализировал украинский дипломат.

Как сообщал УНИАН, в конце февраля 2014 года российские военные без опозновательных знаковых высадились на полуострове Крым, а уже в середине марта в Крыму и Севастополе был проведен так называемый референдум, по итогам которого эти территории были присоединены к России.

Началом временной оккупации территории Автономной Республики Крым и города Севастополя, согласно украинскому законодательству, считается дата вступления в силу Резолюции № 68/262 сессии Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций от 27 марта 2014 года о поддержке территориальной целостности Украины.