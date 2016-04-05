США продолжат помогать команде Порошенко, несмотря на "панамский скандал" с офшорами

Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь Белого дома Джош Эрнест.

"Я не могу комментировать какие-то конкретные обвинения в адрес отдельных лиц, которые содержатся в этих документах. Принимая во внимание объем этих документов, не стоит делать поспешные выводы. Но правда заключается в том, что президент Порошенко, вместе с правительством Украины продемонстрировал приверженность имплементации большого количества антикоррупционных реформ в Украине. И американская власть способствует его команде на пути имплементации всех этих реформ", – цитирует Эрнеста Радио Свобода.

По словам представителя Белого дома, в Украине сейчас много дел, над которыми надо работать, поэтому об этом не стоит забывать в свете сенсационных сообщений.

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«Впереди много работы. Но если взглянуть на действия предшественника Порошенко, становится очевидно, что Украина сделала большой прогресс. Также очевидно то, что успешная имплементация этих антикоррупционных реформ является критически важным для долгосрочного успеха украинской нации. США продолжат поддерживать Украину, оказывая помощь в вопросах безопасности, экономическую помощь. Мы также будем призывать их внедрять эти реформы честно, чтобы гарантировать успех нашего партнера Украины в долгосрочной перспективе», – сказал Эрнест.

Как сообщал УНИАН, двадцать человек, связанных с Украиной, стали фигурантами громкого международного журналистского расследования об именитых владельцах крупных офшоров.