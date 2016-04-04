США продолжат поощрять антикоррупционные реформы в Украине - Белый Дом

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Вашингтоне заявил пресс-секретарь Белого Дома Джош Эрнест.

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"Президент Порошенко вместе с другими членами правительства продемонстрировал приверженность ко внедрению целого ряда антикоррупционных реформ в Украине. И все время Соединенные Штаты продолжают поощрять президента Порошенко и других высокопоставленных должностных лиц в украинском правительстве следовать путем внедрения этих антикоррупционных реформ", - подчеркнул Эрнест.

В связи с этим пресс-секретарь Белого Дома заявил, что в Украине нужно осуществить еще много работы.

Он добавил, что по сравнению с предшественником Порошенко на посту президента в данный момент в Украине достигнут определенный важный прогресс в борьбе с коррупцией.

"И также четко понятно, что успешная реализация этих антикоррупционных реформ будет иметь решающее значение для долгосрочного благосостояния народа Украины, и по мере того, как Соединенные Штаты и в дальнейшем будут поддерживать Украину, предлагая определенную помощь в сфере безопасности, но также в значении предоставления экономической помощи... Мы также продолжаем поощрять их добросовестно реализовать те реформы, чтобы обеспечить долгосрочный успех нашего партнера", - подчеркнул Эрнест.

Добавим, что ранее руководитель Европейского командования США и Верховного главнокомандования Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе генерал Филипп Бридлав обратился с рекомендациями к правительству США насчет предоставления Украине оружия.