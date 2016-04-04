20 украинцев стали фигурантами громкого расследования о владельцах офшоров

Источником информации стало невероятное количество документов панамской компании Mossack Fonseca & Co, через которую регистрировали оффшорные фирмы большое количество влиятельных людей, передает ТСН.

Эти документы оказались в распоряжении немецкой газеты Süddeutsche Zeitung, которая передала их Международному консорциуму журналистских расследований (ICIJ) и Центру по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP).

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Сейчас из 20 украинцев опубликованы материалы о трех людях, связанных х Украиной - президенте Петре Порошенко, экс-премьере Павле Лазаренко и предпринимателе Мохаммаде Захуре – британском бизнесмене пакистанского происхождения, который живет и ведет бизнес в Украине.

В статье о Захура говорится о том, что он был фигурантом уголовного дела о газовой коррупции. В этом деле фигурировали бывший премьер Павел Лазаренко и будущий – Юлия Тимошенко, а также компания "Единые энергетические системы Украины" – ЕЭСУ.

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Генпрокуратура пыталась выяснить, использовались ли компании Захура для перевода "грязных денег" для Лазаренко. Следователи не нашли подтверждений того, что бизнесмен причастен к мошенничеству и подкупу в этом деле.

Само же дело по ЕЭСУ, в зависимости от политической ситуации в Украине, то закрывали, то открывали вновь. Последний раз его прекратили 28 февраля 2014 года.