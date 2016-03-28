Борьба за правительство и должности отвлекает внимание общества от важных реформ – Яценюк
Борьба за правительство и должности отвлекает общественное внимание от важных реформ, среди которых реформа судебной власти, органов прокуратуры и внесение изменений в Конституцию.
Об этом глава правительства Арсений Яценюк заявил в передаче «10 минут с премьер-министром», сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабмина.
Реформа Конституции, подчеркнул он, должна отразить новое распределение ответственности между президентом, парламентом и правительством, а также между центральной и местными властями.
«Для таких реформ, как и для тотальной и реальной борьбы с коррупцией, необходима воля и решение национального руководства и всего политического класса», - подчеркнул глава правительства.
Читайте такжеСъезд БПП поддержал кандидатуру Гройсмана на должность премьера
«Призываю президента и Верховную Раду Украины стать лидерами таких действий. Именно они преодолеют гнетущую атмосферу неопределенности и деморализации, куда завела Украину антиправительственная борьба», - подчеркнул Яценюк.
Глава правительства также отметил необходимость обеспечить единство внешней позиции Украины.
«Внутренние противоречия подрывают репутацию государства. Нам следует сосредоточить необходимые силы для ускорения процесса мирного урегулирования и восстановления территориальной целостности страны. Но любое урегулирование не может означать компромиссы в отношении европейской и евроатлантической интеграции Украины», - сказал он.
Читайте такжеЯценюк предлагает парламенту одобрить акт о принципах отношений во власти
Яценюк подчеркнул, что укрепление внутреннего единства позволит мобилизовать и усилить международную поддержку реформ в стране.