Борьба за правительство и должности отвлекает внимание общества от важных реформ – Яценюк

Об этом глава правительства Арсений Яценюк заявил в передаче «10 минут с премьер-министром», сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабмина.

Реформа Конституции, подчеркнул он, должна отразить новое распределение ответственности между президентом, парламентом и правительством, а также между центральной и местными властями.

«Для таких реформ, как и для тотальной и реальной борьбы с коррупцией, необходима воля и решение национального руководства и всего политического класса», - подчеркнул глава правительства.

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«Призываю президента и Верховную Раду Украины стать лидерами таких действий. Именно они преодолеют гнетущую атмосферу неопределенности и деморализации, куда завела Украину антиправительственная борьба», - подчеркнул Яценюк.

Глава правительства также отметил необходимость обеспечить единство внешней позиции Украины.

«Внутренние противоречия подрывают репутацию государства. Нам следует сосредоточить необходимые силы для ускорения процесса мирного урегулирования и восстановления территориальной целостности страны. Но любое урегулирование не может означать компромиссы в отношении европейской и евроатлантической интеграции Украины», - сказал он.

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Яценюк подчеркнул, что укрепление внутреннего единства позволит мобилизовать и усилить международную поддержку реформ в стране.