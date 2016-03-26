Порошенко вспомнил о кровавых событиях под ВР 31 августа: враг пытался дестабилизировать ситуацию

Инцидент 31 августа 2015 года возле парламента — это была попытка врага дестабилизировать ситуацию внутри страны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент Украины Петр Порошенко заявил на церемонии награждения военнослужащих Национальной гвардии в учебном центре Нацгвардии в Киевской области.

«Гибридная война предполагает не только пропагандистскую войну, чтобы посеять раздор, разочарование, угнетение внутри Украины, оговаривая нашу страну, ее руководство, ее Вооруженные силы, ее народ.

Есть еще одно коварное средство гибридной войны — дестабилизация ситуации внутри страны», - сказал Порошенко.

«Навсегда запомним 31 августа 2015 года, события на площади Конституции, когда украинские герои отдали свою жизнь за мир и спокойствие Киева, остановили провокаторов, которые хотели разжечь огонь войны внутри страны», - отметил президент.

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Справка УНИАН. 31 августа 2015 г. под Верховной Радой после принятия в первом чтении изменений в Конституцию в части децентрализации начались столкновения между митингующими и сотрудниками правоохранительных органов. Агрессивно настроенные митингующие начали штурмовать здание ВР, бросать брусчатку, дымовые шашки. Также была брошена боевая граната. Погибли трое бойцов Нацгвардии. Еще около 150 человек пострадали.