Порошенко поздравил личный состав Нацгвардии с профессиональным праздником

Президент Украины Петр Порошенко поздравил личный состав Национальной гвардии Украины с профессиональным праздником.

«Искренне поздравляю с профессиональным праздником — Днем Национальной гвардии Украины. Два года тому назад было создано военное формирование, которое с первых дней стало на передовом рубеже борьбы за территориальную целостность и независимость государства», - говорится в поздравлении.

«Ваша новая правоохранительная структура обогащается опытом и профессионализмом военнослужащих, закаляясь в жестоком и бескомпромиссном противостоянии защитников Отечества и российских захватчиков и их наемников», - отметил Порошенко.

«В нашей памяти навсегда останутся имена каждого военнослужащего Национальной гвардии, кто отдал свою жизнь за независимость Украины», - отметил он.

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По словам президента, украинский народ высоко ценит вклад воинов-гвардейцев в обеспечение национальной безопасности государства. Рекордный уровень доверия и уважения общества к Национальной гвардии - результат самоотверженного труда, мужества и стойкости ее личного состава.

«Спасибо за верность присяге, воинскому и гражданскому долгу, преданность Украинскому народу. Желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, неисчерпаемого оптимизма, мирного неба над головой и новых достижений в деле служения Родине», - говорится в поздравлении Порошенко.