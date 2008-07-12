Тимошенко: правительство отказалось от внешних займов

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что правительство приостановило процессы внешнего привлечения финансовых средств.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО сообщила вчера на пресс-конференции в Кабинете министров Украины.

«Правительство отказалось от внешних займов, и сейчас практически приостановлены процессы заимствования денег. Дефицита бюджета сегодня практически нет, мы работаем с профицитом», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее словам, правительство направляет свои усилия на сокращение объема государственного долга по отношению к ВВП. «Мы работаем так, что государственный долг по отношению к ВВП снижается. Это действительно будет таким образом», - подчеркнула премьер.

Как сообщал УНИАН, по данным Минэкономики, государственный бюджет Украины в мае был сведен с профицитом 5,1 млрд. грн., а по итогам января-мая профицит достиг 6,1 млрд. грн.

Финансирование дефицита госбюджета в январе-мае происходило за счет поступлений от проведения заимствований на внутреннем рынке в объеме 0,38 млрд. грн., на внешнем (по спецфонду госбюджета) - 1,67 млрд. грн., от приватизации - 0,28 млрд. грн. В счет погашения внутреннего госдолга было выплачено 0,75 млрд. грн., внешнего - 1,23 млрд. грн.