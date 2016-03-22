Луценко утверждает, что не стремится стать генпрокурором и не говорил об этом с президентом

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в эфире канала "112".

"Я не хочу быть генеральным прокурором. У меня достаточно работы в парламенте", - сказал Луценко.

Он добавил, что такого предложения ему не поступало, и напомнил, что кандидатуру генпрокурора вносит исключительно президент Украины. "Ни парламент, ни фракции, ни конкурсные комиссии. А исключительно президент Украины. Я с президентом встречаюсь довольно часто и такая вероятность с ним не обсуждалась", - сказал депутат.

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Парламентарий подчеркнул, что следующим генпрокурором должен быть решительный и волевой человек, желательно из-за системы ГПУ. "Пока в наших дискуссиях мы не находим такого человека", - добавил он.

Ранее УНИАН сообщал, что в Верховной Раде собрано более 70 подписей под обращением к президенту Украины Петра Порошенко с просьбой предложить парламенту для голосования кандидатуру лидера фракции "БПП" Юрия Луценко на должность генерального прокурора Украины.