Аналитики Stratfor оценили вероятность продления санкций Запада относительно России (инфографика)

Украина намерена всеми силами лоббировать дальнейшее продление санкций ЕС относительно России, но при этом столкнется с рядом внешних и внуренних политический проблем, сообщает американское разведывательно-аналитическое агентство Stratfor.

"17 марта президент Украины Петр Порошенко встретился в Брюсселе с несколькими лидерами ЕС и премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. В ходе встречи украинский лидер призвал не ослаблять санкции", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ближайшие месяцы Украина, скорее всего, попытается объединить ЕС в вопросе сдерживания России. При этом официальный Киев столкнется с рядом внутренних и внешних политических проблем.

Сейчас, два года спустя после введения европейских санкций, срок действия которых истекает 31 июля, консенсус по ним внутри ЕС может оказаться под угрозой. В частности, речь идет об Италии и Венгрии, которые традиционно имеют прочные экономические связи с РФ и сообщили, что не гарантируют продления санкций.

По мнению Stratfor, эта перспектива крайне нервирует украинские власти: ЕС не только сдерживает Россию экономическими санкциями, но и активно поддерживает официальный Киев на переговорах в Минске.

Тем не менее, решающее слово в вопросе принадлежит Германии, и выступающие против продления антироссийских санкций Италия, Венгрия и Греция, скорее всего, прислушаются к ее доводам.

Кроме того, Киев столкнулся также и с внутренними политическими проблемами, в частности, необходимостью обновить состав Кабмина и отправить в отставку премьер-министра Арсения Яценюка, что может произойти до конца марта.

Аналитики считают, что большинство крупных политических игроков, в том числе Порошенко и Яценюк, не хотят перевыборов, чтобы не потерять поддержку МВФ. Вместе с тем некоторые европейские страны уже обвинили официальный Киев в намеренном затягивании реформ, несмотря на недавнее обещание Порошенко решить политический кризис до конца месяца.

"В настоящее время Украина нуждается в Западе больше, чем Запад нуждается в Украине, поэтому украинское правительство не может оказывать давления на ЕС", - резюмируют в статье.

Читайте такжеВ Европарламенте считают, что Минские договоренности смогли сдержать агрессию России

По мнению аналитиков, Украина будет добиваться своих целей рядом тактических приемов, в том числе дипломатией и ведением боевых действий, лишь бы не допустить ослабления европейских санкций относительно России.