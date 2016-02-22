Премьер Италии рассказал, при каких условиях удастся закрыть вопрос санкций в отношении России

Об этом пишет Европейская правда со ссылкой на издание Il Messaggero.

Одновременно он подчеркнул, что о снятии санкций можно говорить лишь при условии выполнения Минских соглашений.

Ренци вспомнил, что его правительство принимало присягу 22 февраля 2014 года – сразу после событий на Майдане, "которые обозначили рост напряженности в отношениях между Киевом и Москвой".

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"Теперь же нужно со всей решительностью выполнять Минские соглашения: это условие до полного потепления отношений. Это не будет легко, но Италия идет в этом направлении", - сказал он.

"Надеюсь, мы сможем закрыть вопрос санкций как можно скорее, а Минские соглашения должны быть выполнены", - добавил премьер Италии.

"Россия должна придерживаться принципов уважения независимости и суверенитета Украины, а отдельным районам востока Украины должна быть предоставлена такая автономия, что предусмотрена Минскими соглашениями", - подчеркнул он.

Ренци также сообщил, что 18 июня он посетит Россию по приглашению президента РФ Владимира Путина, которое тот сделал во время прошлой встречи в марте 2015 года.

"Абсурдно было бы не объединять свои силы в борьбе с "Исламским государством", ведь роль России очень важна", - заявил итальянский премьер.