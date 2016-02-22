Премьер Италии рассказал, при каких условиях удастся закрыть вопрос санкций в отношении России
Премьер-министр Италии Маттео Ренци надеется на то, что ЕС удастся закрыть вопрос санкций как можно скорее.
Об этом пишет Европейская правда со ссылкой на издание Il Messaggero.
Одновременно он подчеркнул, что о снятии санкций можно говорить лишь при условии выполнения Минских соглашений.
Ренци вспомнил, что его правительство принимало присягу 22 февраля 2014 года – сразу после событий на Майдане, "которые обозначили рост напряженности в отношениях между Киевом и Москвой".
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"Теперь же нужно со всей решительностью выполнять Минские соглашения: это условие до полного потепления отношений. Это не будет легко, но Италия идет в этом направлении", - сказал он.
"Надеюсь, мы сможем закрыть вопрос санкций как можно скорее, а Минские соглашения должны быть выполнены", - добавил премьер Италии.
"Россия должна придерживаться принципов уважения независимости и суверенитета Украины, а отдельным районам востока Украины должна быть предоставлена такая автономия, что предусмотрена Минскими соглашениями", - подчеркнул он.
Ренци также сообщил, что 18 июня он посетит Россию по приглашению президента РФ Владимира Путина, которое тот сделал во время прошлой встречи в марте 2015 года.
"Абсурдно было бы не объединять свои силы в борьбе с "Исламским государством", ведь роль России очень важна", - заявил итальянский премьер.