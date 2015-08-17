Италия "упрямо" настаивает на ведении диалога с Россией, чтобы предотвратить новую "холодную войну"
В МИД Италии настаивают на продолжении диалога с Российской Федерацией, чтобы предотвратить новую "холодную войну" с ней, которая станет "абсолютной катастрофой".
Об этом сказал глава МИД Италии Паоло Джентилони в интервью газете La Stampa, пишет Европейская правда со ссылкой на Rai News.
"Новая "холодная война" с Россией стала бы абсолютной катастрофой", - сказал он.
По его словам, следствием кризиса в Украине стало введение Евросоюзом санкций против РФ, и сейчас в ЕС преобладают две линии: санкций и диалога.
"Италия упрямо настаивает на диалоге ради отвлечения "холодной войны", - отметил Джентилони.
Читайте такжеАмериканский генерал: Россия представляет наиболее серьезную военную опасность
В то же время глава МИД Италии выразил надежду, что "российская сторона не совершит ничего такого", что могло бы привести к развертыванию новой "холодной войны".
"Ситуацию следует держать под постоянным наблюдением, поскольку перемирие на Донбассе очень хрупкое. Но я боюсь не только сценария эскалации, но и ситуации, при которой РФ получила бы выгоду от кризиса в Украине", - отметил Джентилони.
Как сообщал УНИАН, бывший советник по вопросам национальной безопасности в администрации президента США Джимми Картера (1977-1981 годы) Збигнев Бжезинский считает, что Россия и США уже давно находятся в состоянии "холодной войны", однако маловероятно, что она превратится в "горячий конфликт".