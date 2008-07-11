Оппозиции не удалось повалить Тимошенко

Верховная Рада отказалась выразить недоверие Кабинету министров Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего постановления об ответственности Кабинета министров проголосовали 174 народных депутата из 256 зарегистрированных в сессионном зале. Против – 32 народных депутата, один – воздержался, и 49 не голосовали.

В частности, за недоверие правительству голосовала фракция Партии регионов – 172 народных депутата, а также 2 депутата от блока “Наша Украина – Народная самооборона”.

Фракции БЮТ, КПУ и Блока Литвина не дали ни одного голоса.