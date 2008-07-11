Оппозиции не удалось повалить Тимошенко
15:20, 11 июля 2008Политика
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"За" голосовали двое нунсовцев
Верховная Рада отказалась выразить недоверие Кабинету министров Украины.
Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего постановления об ответственности Кабинета министров проголосовали 174 народных депутата из 256 зарегистрированных в сессионном зале. Против – 32 народных депутата, один – воздержался, и 49 не голосовали.
В частности, за недоверие правительству голосовала фракция Партии регионов – 172 народных депутата, а также 2 депутата от блока “Наша Украина – Народная самооборона”.
Фракции БЮТ, КПУ и Блока Литвина не дали ни одного голоса.
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