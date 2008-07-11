В НУ-НС решили, что два проекта бюджета - это не трагедия

Фракция "Наша Украина – Народная самооборона" надеется, что правительство учтет все предложения Президента по поводу изменений к бюджету на 2008 год.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал сегодня на заседании парламента лидер фракции НУ-НС Вячеслав КИРИЛЕНКО.

Он отметил, что на сегодня существует два проекта законов о внесении изменений в государственный бюджет Украины на 2008 год. «Это что, трагедия? Мы думаем – нет», - сказал В.КИРИЛЕНКО.

По его словам, «все принципиальные президентские положения должны быть учтены в правительственном законопроекте».

Как подчеркнул В.КИРИЛЕНКО, НУ-НС над этим работает, и часть предложений Президента учтена. «Надеемся, что премьер-министр Украины и Кабинет министров пойдут навстречу, и мы проголосуем бюджет, необходимый стране», - отметил В.КИРИЛЕНКО.