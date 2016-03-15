Регламентный комитет отклонил постановление об отставке Яценюка

Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета Павел Пинзеник, передает пресс-служба "Нородного фронта".

В решении комитета отмечается, что соответствующее постановление нарушает Конституцию, закон "О Кабинете министров Украины" и регламент Верховной Рады.

"В частности, статьей 13 Закона Украины "О Кабинете Министров Украины" определены основания, вследствие которых наступает отставка Кабинета министров: принятие Верховной Радой резолюции недоверия Кабинету министров, отставка премьер-министра, смерть премьер-министра", - говорится в сообщении.

Комитет отмечает, что 16 февраля Верховная Рада рассмотрела проект постановления "Об ответственности Кабинета министров Украины (относительно принятия резолюции недоверия Кабинету министров Украины)", который не получил необходимого количества голосов народных депутатов.

"Следовательно, по этому основанию отставка премьер-министра Украины не наступает", - отмечается в документе.

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Кроме того, законом "О Кабинете министров Украины" определено, что премьер-министр Украины имеет право заявить Верховной Раде Украины о своей отставке.

"На сегодняшний день в Верховной Раде Украины отсутствует заявление премьер-министра Украины Яценюка А. П. об отставке", - отмечает комитет.

"Кроме того, отмечаем, что ни Конституция Украины, ни Закон Украины "О Кабинете Министров Украины" не содержат положений о возможности инициирования вопроса об отставке премьер-министра Украины одним народным депутатом Украины", - добавили в комитете.

Кроме того, комитет направил соответствующее заключение председателю Верховной Рады Владимиру Гройсману для возврата проекта постановления субъекту права законодательной инициативы без его включения в повестку дня и рассмотрения на пленарном заседании.

Как сообщал УНИАН, 16 февраля в Верховной Раде премьер-министр Украины представил отчет о деятельности правительства за 2015 год. Работа Кабмина была признана парламентариями неудовлетворительной. Вместе с тем постановление об отставке правительства не набрала необходимого количества голосов народных депутатов.

17 февраля фракция "Батькивщина" в связи с провальным голосованием за отставку правительства заявила о выходе из парламентской коалиции. 18 февраля о выходе из коалиции заявила и фракция "Объединения "Самопомич". Также из состава коалиции вышли четверо депутатов межфракционного объединения "Народный контроль".

22 февраля в Верховной Раде был зарегистрирован проект постановления об отставке Яценюка с должности премьер-министра.