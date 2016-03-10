В БПП заявили о гуманитарной катастрофе в отношении женщин и детей в Крыму

Народный депутат отметила, что в настоящее время ни одно учреждение исполнительной власти не имеет объективной информации о нарушениях прав женщин в оккупированном Крыму, передает пресс-служба партии Солидарность.

«В офисе Уполномоченного по правам человека на мое обращение по количеству зафиксированных правонарушений против крымчанок, сообщили, что этой темой не занимаются. Это печальный факт, ведь Президент Украины неоднократно отмечал, что украинская сторона не признает навязанного украинцам российского гражданства, и считает всех жителей полуострова гражданами нашего государства. Кроме того, готовится проведение заседания СНБОУ, на котором предполагается создание Службы по вопросам реинтеграции и деоккупации Крыма. Этот орган, надеюсь, будет системно заниматься вопросами полуострова », — отметила Ирина Фриз.

Народный депутат сообщила, что пока единственный ресурс, который предоставляет подробную информацию о нарушении прав человека в Крыму, это интерактивная карта на сайте «Крым.SOS». По состоянию на сейчас, на нем зафиксировано 220 правонарушений.

«Но, на мой взгляд, это не более одного процента от реального состояния дел в Крыму. Дискриминационное законодательство РФ, которое сегодня царит на оккупированной территории Крыма, недопуск международных наблюдателей, отсутствие независимых СМИ не позволяет в полном объеме оценить уровень гуманитарной катастрофы в отношении женщин и детей в Крыму. К сожалению, в досадную статистику РФ, которую обнародовала Марина Писклакова-Паркер, о том, что от домашнего насилия в России каждые 40 минут погибает женщина, сегодня подпадает и Крым», — добавила она на своей странице в Facebook.

По словам Ирины Фриз, в то время, когда Украина уже подготовила необходимый пакет изменений в законодательство для осуществления имплементации так называемой Стамбульской конвенции, Россия и дальше, отчитываясь в ООН, демонстрирует лишь намерения, а не реальную борьбу с нарушением прав женщин, детей, представителей нацменьшинств и тому подобное.

«Убеждена, что стратегия возвращения Крыма — это долгий путь, но эффективность его преодоления зависит от нашей активности, неравнодушия, настойчивости», — заявила Фриз.