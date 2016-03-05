США никогда не признают аннексию Крыма РФ и будут добиваться возвращения полуострова Украине - Пентагон

Об этом интервью Голосу Америки заявил помощник министра обороны США по вопросам России, Украины и Евразии Майкл Карпентер.

"Очевидно, Крым является долгосрочной проблемой. И мы подходим к ее решению соответственно. Недавно мы отметили 75-ю годовщину Декларации Веллеса, которой США не признавали оккупацию Советским Союзом стран Балтии в 1940 году. Мы придерживались этой позиции многие десятилетия. Я думаю, что наш подход в отношении Крыма будет подобным...", - сообщил Карпентер.

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Представитель минобороны вновь подчеркнул, что США считают попытку аннексии Крыма Россией незаконной. "Подчеркиваю на слове "попытка" поскольку мы не видим никакой легитимности в том, что Россия сделала в Крыму. Эта попытка аннексии полностью противоречит нормам международного права. Поэтому мы займем жесткую политику непризнания. Некоторые санкции против России, которые мы ввели конкретно за незаконную попытку аннексии Крыма, будут оставаться и в дальнейшем", - сказал помощник министра.

При этом Карпентер отметил, что "эта проблема не имеет военного решения, так же как и нет военного решения проблема Донбасса".

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Комментируя роль России в событиях на отдельных территориях Донбасса Карпентер отметил, что "Россия командует и контролирует сепаратистов на востоке Украины", а также продолжает поставлять тяжелое вооружение. "Мы убеждены, что российские силы все еще присутствуют на территории Восточной Украины. Они тренируют и контролируют сепаратистов на Донбассе. Эта проблема не возникла на Донбассе спонтанно. Эту проблему раздувает Россия. И так было с начала конфликта", - подчеркнул он.