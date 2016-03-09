Слухи об отставке Яценюка могуть быть способом давления на премьера и попыткой стравить его с Яресько - политолог

Об этом заявил политолог, директор социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко.

По его словам, сейчас Наталья Яресько фактически играет роль первого вице-премьер-министра по экономическим вопросам, и "когда президент предлагает вице-премьеру занять должность премьер-министра, это является формой давления на действующего премьер-министра, и такие политические интриги Яресько прекрасно чувствует".

"Ее имя так активно используют не для того, чтобы она в самом деле стала премьер-министром, а для того, чтобы надавить на Яценюка", - подчеркнул Небоженко.

"Главной проблемой Порошенко сейчас является не то, как избавиться от Яценюка, а отсутствие любой альтернативы действующему премьеру", - добавил он.

По мнению политолога, Яресько не готова стать премьером, поскольку в Украине существует сильная политическая связь между премьер-министром и депутатским корпусом.

"Они могут не ладить между собой, но ни один премьер-министр не в состоянии обойтись без политического большинства. А администрация президента и Порошенко хочет устроить ловушку любому новому премьеру: парламентское большинство контролирует президент, а сами депутаты контролируют премьер-министра. Ни один премьер на такую игру не пойдет, потому что будет лишен рычагов влияния на работу Кабмина", - сказал Виктор Небоженко.

Он добавил, что кандидатура спикера Владимира Гройсмана также не подходит на должность премьер-министра.

"Одно дело – многократно ставить на рассмотрение парламента одни и те же законопроекты и совсем другое – управлять сложнейшим кабминовским аппаратом. В этой ситуации никто не хочет концентрации власти президента, которая, конечно же, распространяется и на фигуру Гройсмана", - уточнил эксперт.

Небоженко подчеркнул, что все разговоры вокруг кандидатуры премьера исходят из администрации президента.

"Я не вижу здесь серьезной политики - это прощупывание общественного мнения, способ стравливания Яресько с Яценюком", - сказал он.

Эксперт также обратил внимание на отсутствие реакции из Москвы на политические перипетии в Киеве.

"Примечательно, что на фоне всех разговоров о якобы возможном назначении Наталии Яресько на должность премьер-министра почему-то стыдливо молчит Москва", - отметил он.