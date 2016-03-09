"Самопомич" пока не решила, поддерживать ли кандидатуру Яресько на должность премьера – Сыроид

О таком в эфире "5 канала" заявила заместитель председателя Верховной Рады Оксана Сыроид.

"Несомненно, госпожа Яресько имеет преимущества – она является человеком, который не имеет никаких связей с нынешним олигархатом и нет обязательств в этом контексте. С другой стороны, у Натальи есть и определенные черты, если она будет назначена на пост премьер-министра, ей придется с этим вещами работать – это взаимодействие с парламентом", – отметила Сыроид.

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"В четверг состоится заседание фракции и состоится предварительное обсуждение. Я точно могу сказать те оговорки которые будут. Они будут касаться способности госпожи Яресько работать с парламентом. К сожалению, были серьезные предостережения именно к ее методам взаимодействия и с комитетом, и с депутатскими фракциями", – подчеркнула она.