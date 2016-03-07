Разведка установила личности нескольких кадровых офицеров РФ, которые командуют на Донбассе (фото)

Как сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины, продолжается сбор фактов относительно участия кадровых офицеров вооруженных сил РФ в военных преступлениях на временно оккупированных территориях Донбасса для дальнейшей передачи их в установленном порядке в Международный уголовный суд.

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Разведка установила, что на должности “командира 3 отдельной мотострелковой бригады (Горловка) 1 АК (Донецк, Украина) Центра территориальных войск Южного военного округа ВС Российской Федерации” находится кадровый генерал российской армии, генерал-майор Игорь Тимофеев (фамилия прикрытия – Соколов), который до прибытия на временно оккупированные территории Украины для выполнения преступных приказов военно-политического руководства России командовал 33-й отдельной мотострелковой бригадой (Майкоп, Республика Адыгея) 49-й армии Южного военного округа вооруженных сил РФ.

Кроме того, по данным разведчиков, с целью локализации провала политики военно-политического руководства Российской Федерации по сокрытию фактов непосредственного участия кадровых российских военных в вооруженной агрессии против Украины 5 марта в штаб 1 армейского корпуса (Донецк) прибыла комиссия Центра территориальных войск (Новочеркасск, РФ) Южного военного округа ВС РФ, которая устанавливает обстоятельства раскрытия реальных фамилий и должностей кадровых российских генералов и офицеров командного звена.

«Основные версии, которые рассматриваются комиссией, – умышленная утечка информации вследствие бытового конфликта (сведение счетов) или с целью досрочного возвращения в Россию (избежать участия в боевых действиях). Главные субъекты проверки: командир 1 АК генерал-майор ВС РФ Валерий Асапов, его заместитель по работе с личным составом, полковник ВС РФ Евгений Чирков, командир 2 отдельной мотострелковой бригады (Луганск, Украина) 2 АК полковник ВС РФ Андрей Рузинский и командир 9 особого мотострелкового полка морской пехоты (Новоазовск, Украина) 1 АК полковник ВС РФ Дмитрий Бондарев.

На сайте ГУР Минобороны Украины также размещены фото этих российских офицеров, в том числе с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.