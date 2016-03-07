Разведка установила личности нескольких кадровых офицеров РФ, которые командуют на Донбассе (фото)
Главное управление разведки Министерства обороны Украины установило личности и должности еще нескольких кадровых офицеров РФ, которые находятся на временно оккупированных территориях Донбасса.
Как сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины, продолжается сбор фактов относительно участия кадровых офицеров вооруженных сил РФ в военных преступлениях на временно оккупированных территориях Донбасса для дальнейшей передачи их в установленном порядке в Международный уголовный суд.
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Разведка установила, что на должности “командира 3 отдельной мотострелковой бригады (Горловка) 1 АК (Донецк, Украина) Центра территориальных войск Южного военного округа ВС Российской Федерации” находится кадровый генерал российской армии, генерал-майор Игорь Тимофеев (фамилия прикрытия – Соколов), который до прибытия на временно оккупированные территории Украины для выполнения преступных приказов военно-политического руководства России командовал 33-й отдельной мотострелковой бригадой (Майкоп, Республика Адыгея) 49-й армии Южного военного округа вооруженных сил РФ.
Кроме того, по данным разведчиков, с целью локализации провала политики военно-политического руководства Российской Федерации по сокрытию фактов непосредственного участия кадровых российских военных в вооруженной агрессии против Украины 5 марта в штаб 1 армейского корпуса (Донецк) прибыла комиссия Центра территориальных войск (Новочеркасск, РФ) Южного военного округа ВС РФ, которая устанавливает обстоятельства раскрытия реальных фамилий и должностей кадровых российских генералов и офицеров командного звена.
«Основные версии, которые рассматриваются комиссией, – умышленная утечка информации вследствие бытового конфликта (сведение счетов) или с целью досрочного возвращения в Россию (избежать участия в боевых действиях). Главные субъекты проверки: командир 1 АК генерал-майор ВС РФ Валерий Асапов, его заместитель по работе с личным составом, полковник ВС РФ Евгений Чирков, командир 2 отдельной мотострелковой бригады (Луганск, Украина) 2 АК полковник ВС РФ Андрей Рузинский и командир 9 особого мотострелкового полка морской пехоты (Новоазовск, Украина) 1 АК полковник ВС РФ Дмитрий Бондарев.
На сайте ГУР Минобороны Украины также размещены фото этих российских офицеров, в том числе с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.