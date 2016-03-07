За выходные на Донбассе убиты четверо и получили ранения 9 военных РФ - разведка

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

«5-6 марта погибли четверо военнослужащих из состава диверсионно-разведывательных групп 11 отдельного мотострелкового полка (Макеевка) 1 АК, которые действовали на направлении н.п. Авдеевка, еще шестеро получили ранения.

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6 марта в результате неконтролируемого минирования местности, в результате подрыва на собственном минном поле получили ранения трое военнослужащих из состава 1-й отдельной мотострелковой бригады (Комсомольское) 1 АК (Донецк)», - отмечается в сообщении.

Кроме того, установлен очередной факт пребывания штатных подразделений вооруженных сил РФ на временно оккупированных территориях Донбасса. 6 марта на полигон в районе н.п. Комсомольское (Донецкая обл.) прибыло артиллерийское подразделение из состава 33-й отдельной мотострелковой бригады (горной) (Майкоп, Республика Адыгея) 49-й Армии Южного военного округа вооруженных сил РФ.

Вместе с тем в управлении разведки добавили, что «отсутствие моральных принципов и низкий уровень воинской дисциплины российских военнослужащих 1 АК приводит к росту количества уголовных преступлений против гражданского населения. Накануне празднования Международного женского дня в Киевском районе Донецка военнослужащий 5-й отдельной мотострелковой бригады (Донецк), под влиянием излишне выпитого спиртного, “поздравил” местную жительницу, похитив у нее сумочку с документами и деньгами».