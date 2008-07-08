Луценко покарал генерала за неповиновение

Министр внутренних дел отстранил от выполнения служебных обязанностей начальника УМВД в Закарпатской области генерала Виктора Чепака. Об этом сообщает Радио Свобода.

Как объяснил Юрий Луценко, он лично просил Чепака объяснить свое поведение.

Министр предложил генералу или написать рапорт об увольнении, или признать свою ошибку и принять предложенные министром кадровые изменения.

На прошлой неделе закарпатская милиция отказалась выполнять кадровые приказы Юрия Луценко.

Речь шла об отмене должности начальника Ужгородского городского отдела милиции и введении должности специального заместителя начальника УМВД в Закарпатской области, который должен руководить милицией областного центра.

Эту новую должность должен занять генерал-майор в запасе Виталий Глуховеря, который длительное время проработал на руководящих должностях в Днепропетровске.

Поскольку объяснений от Виктора Чепака министр не дождался, то отстранил его на время проведения расследования.

Такое свое решение Юрий Луценко объявил на встрече с личным составом закарпатской милиции.

«Нет региональных милиций – есть единая украинская. И я не могу допустить публичного неповиновения в правоохранительных органах», – сказал министр.

Комиссия по министерству приедет в Ужгород уже в эту среду и будет работать по меньшей мере 2 недели.