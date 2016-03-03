На сегодня не существует отдельного законопроекта о проведении выборов на оккупированном Донбассе - нардеп

Об этом в эфире "5 канала" заявил народный депутат от "Блока Петра Порошенко" Константин Усов.

Он отметил, что сейчас нет ни рыбы, ни черновиков данного проекта.

"Я со страхом думаю о том, в каком виде он появится, какие положения, пункты, нормы он будет содержать , потому что в "Блоке Петра Порошенко" Минский процесс воспринимается как безальтернативный. Но мы считали до всех этих заявлений наших европейских коллег, что неотъемлемой частью минского процесса является проведение там выборов согласно тому законодательству, которое существует на всей территории Украины", – заявил Усов.

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Как сообщал УНИАН, Роман Бессмертный сообщил, что украинская сторона предложила на Минских переговорах паритетный принцип подхода к решению вопросов по проведению выборов на оккупированной части Донбасса. Он также сказал, что другие политические вопросы – иммунитет, амнистия, перспективы статуса региона – остаются в стороне.