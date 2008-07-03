Комиссия ВР признала работу Семенюк неудовлетворительной

Парламентская спецкомиссия по вопросам приватизации сегодня, заслушав отчет Фонда госимущества Украины за 2007 год, признала работу Фонда неудовлетворительной.

Как передает корреспондент УНИАН, кроме того, комиссия приняла решение обратиться к Верховной Раде с просьбой рассмотреть вопрос относительно соответствия председателя ФГИУ Валентины СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО занимаемой должности.

"За" проголосовало 16 членов комисии, включая 9 голосов по доверенности.

Как заявил глава комиссии Евгений МАРМАЗОВ перед тем, как обнародовать решение комиссии, В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО никогда не признает свои ошибки. «Вы не признали ни одного замечания… Если говорить открыто, самые худшие показатели - это когда вы стали главой (ФГИУ)», - отметил он, обращаясь к В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО.

Также Е.МАРМАЗОВ перечислил ряд претензий к ее работе в должности председателя Фонда госимущества, отметив, в частности, что она «защищает интересы олигархов, а не государства». «Валентина Петровна, дров нарубано очень много, но вы этого не признаете», - отметил Е.МАРМАЗОВ.

Как отмечается в аналитической справке о деятельности ФГИУ и выполнении госпрограммы приватизации в 2007 году, за прошлый год задание Фондом по поступлению средств от приватизации в госбюджет выполнено только на 23,2%, в госбюджет поступило только 2 млрд. 358,3 млн. грн.

Также, согласно документу, анализ результатов договоров по продаже стратегических предприятий показывает, что семь из десяти объектов проданы практически по первоначальной цене. «Низкая эффективность результатов проведенных конкурсов является следствием грубых нарушений статьи 15 закона о приватизации, которой установлено, что эта продажа предусматривает общедоступность и конкуренцию покупателей. Однако часть конкурсов проводилась Фондом непрозрачно, с умышленным ограничением количества покупателей и предоставлением преимуществ отдельным покупателям», - отмечается в аналитической справке.

В частности, в документе говорится, что «Лугансктепловоз» был продан с грубым нарушением законодательства, отмечаются факты, что Фонд не принял мер по возврату в госсобственность Никопольского завода ферросплавов, а также что вопреки законодательству была уменьшена госдоля в уставном фонде «Днепроэнерго».

Также комиссия отмечает многочисленные нарушения в сфере информационного обеспечения процессов приватизации. В частности, отмечается, что заявления главы Фонда зачастую не соответствуют реальному положению дел.