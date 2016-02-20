Вице-президент США призвал Порошенко и Яценюка объединиться вокруг коалиции

Об этом сообщили в Белом доме по результатам раздельных телефонных разговоров вице-президента США Джозефа Байдена с президентом Украины Петром Порошенко и премьером Арсением Яценюком.

Отмечается, что также Байден подчеркнул необходимость объединения вокруг правящей коалиции.

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"Он призвал руководство Украины объединиться и восстановить доверие общественности к сильной правящей коалиции и программы реформ, а также ускорить усилия по борьбе с коррупцией, укреплению справедливости и верховенства закона и выполнятьтребования МВФ", - передают в Белом доме слова Байдена.

Кроме того, вице-президент США вновь подтвердил важность выполнения Минских договоренностей всеми сторонами как лучший путь для разрешения конфликта.