Вице-президент США призвал Порошенко и Яценюка объединиться вокруг коалиции

17:29, 20 февраля 2016
Политика
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На сегодняшний день власти Украины должны сосредоточить усилия на продолжении программы реформ, восстановлении доверия общественности, а также выполнении требований МВФ.

фото: УНИАН

Об этом сообщили в Белом доме по результатам раздельных телефонных разговоров вице-президента США Джозефа Байдена с президентом Украины Петром Порошенко и премьером Арсением Яценюком.

Отмечается, что также Байден подчеркнул необходимость объединения вокруг правящей коалиции.

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"Он призвал руководство Украины объединиться и восстановить доверие общественности к сильной правящей коалиции и программы реформ, а также ускорить усилия по борьбе с коррупцией, укреплению справедливости и верховенства закона и выполнятьтребования МВФ", - передают в Белом доме слова Байдена.

Кроме того, вице-президент США вновь подтвердил важность выполнения Минских договоренностей всеми сторонами как лучший путь для разрешения конфликта.

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