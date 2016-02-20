Порошенко и Байден обсудили дальнейшее давление на Россию для имплементации Минских соглашений

Об этом сообщает пресс-служба главы украинского государства.

"Вице-президент Байден почтил память Героев Небесной Сотни, и отметил чрезвычайную роль Революции Достоинства в истории независимой Украины. Он также приветствовал прогресс, которого достигла Украина в сотрудничестве с МВФ и ЕС благодаря последним голосованиям в Верховной Раде", - говорится в сообщении.

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Собеседники также скоординировали действия относительно дальнейшего давления на Россию для имплементации Минских соглашений и восстановления территориальной целостности Украины.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко положительно оценил договоренности, достигнутые между Евросоюзом и Великобританией относительно новых условий членства Соединенного Королевства, назвав это событие "уроком компромисса".