"Она существует": Парубий отказался объявлять распад коалиции
На сегодняшний день в составе парламентской коалиции находится более 226 депутатов, и она существует.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на заседании парламента первый заместитель председателя Верховной Рады Андрей Парубий.
“Сегодня юридически коалиция существует и продолжает действовать”, - сказал он.
По его словам, под коалиционным соглашением стоит “более 226 подписей”.
По словам Парубия, голосование депутатов вчера продемонстрировало, что в ВР достаточное количество голосов, чтобы принимать решения.
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Заместитель председателя Верховной Рады отказался объявлять распад коалиции, подчеркнув, что на сегодняшний день нет для этого оснований.
Парубий также подчеркнул, что коалиция действует, а потому нельзя говорить об отсчете 30 дней, после чего может последовать роспуск Верховной Рады.
Как сообщал УНИАН, 17 февраля фракция "Батькивщина" в связи с провальным голосованием за отставку правительства заявила о выходе из парламентской коалиции.
18 февраля о выходе из коалиции заявила и фракция "Объединение "Самопомич".