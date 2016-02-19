"Она существует": Парубий отказался объявлять распад коалиции

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на заседании парламента первый заместитель председателя Верховной Рады Андрей Парубий.

“Сегодня юридически коалиция существует и продолжает действовать”, - сказал он.

По его словам, под коалиционным соглашением стоит “более 226 подписей”.

По словам Парубия, голосование депутатов вчера продемонстрировало, что в ВР достаточное количество голосов, чтобы принимать решения.

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Заместитель председателя Верховной Рады отказался объявлять распад коалиции, подчеркнув, что на сегодняшний день нет для этого оснований.

Парубий также подчеркнул, что коалиция действует, а потому нельзя говорить об отсчете 30 дней, после чего может последовать роспуск Верховной Рады.

Как сообщал УНИАН, 17 февраля фракция "Батькивщина" в связи с провальным голосованием за отставку правительства заявила о выходе из парламентской коалиции.

18 февраля о выходе из коалиции заявила и фракция "Объединение "Самопомич".