"Самопомич" утром не придет в Раду из-за обсуждения выхода из коалиции

Об этом говорится в заявлении партии, переданном УНИАН.

Напоминается, что сегодня состоится заседание провода партии, на котором будет принято окончательное совместное решение партии и фракции «Самопомочи».

«Фракция «Самопомич» не видит возможности участвовать в заседаниях парламента до момента принятия решения проводом партии», - отмечается в заявлении.

Вместе с тем в партии подчеркнули, что, «осознавая важность вопросов повестки дня работы Верховной Рады на 18 февраля, фракция «Самопомочи» предупредила председателя Верховной Рады и президента Украины о готовности поддержать законопроекты из "безвизового" пакета, отставку генпрокурора, а также постановление об отставке премьер-министра».

Фракция сообщает, что готова участвовать в заседании парламента с 16.00, и просит учесть такую позицию при внесении важных вопросов на рассмотрение парламента, добавили в «Самопомочи».

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Как сообщал УНИАН, фракции «Самопомочи» и «Батькивщины» требовали отставки правительства.

16 февраля Верховная Рада 247 голосами признала работу правительства неудовлетворительной, но не поддержала постановление о недоверии Кабмину. В частности, за выражение недоверия правительству проголосовали только 194 депутата при необходимых 226.

В тот же день фракция "Самопомич" заявила, что 17 февраля не придет на заседание Верховной Рады из-за провального голосования по отставке правительства.

17 февраля фракция «Батькивщины» заявила о выходе из парламентской коалиции.