Депутат от БПП предлагает признать работу правительства в 2015 году удовлетворительной

Соответствующий проект постановления зарегистрирован в Раде 15 февраля под №4066.

Текст документа на сайте парламента пока отсутствует, отмечается, что он передан на рассмотрение руководству ВР.

Напомним, ранее в понедельник ряд депутатов из разных фракций, в частности БПП, зарегистрировал проект постановления №4063, которым предлагается отклонить отчет правительства за 2015 год и признать его работу неудовлетворительной.

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