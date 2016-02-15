Депутат от БПП предлагает признать работу правительства в 2015 году удовлетворительной

16:52, 15 февраля 2016
Политика
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Народный депутат Наталья Новак из фракции "Блок Петра Порошенко", предлагает парламенту признать работу Кабинета министров по итогам 2015 года удовлетворительной.

пп

Соответствующий проект постановления зарегистрирован в Раде 15 февраля под №4066.

Текст документа на сайте парламента пока отсутствует, отмечается, что он передан на рассмотрение руководству ВР.

Напомним, ранее в понедельник ряд депутатов из разных фракций, в частности БПП, зарегистрировал проект постановления №4063, которым предлагается отклонить отчет правительства за 2015 год и признать его работу неудовлетворительной.

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