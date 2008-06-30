БЮТ отобрал у своего беженца депутатский мандат - источник

Съезд БЮТ лишил народного депутата Игоря РЫБАКОВА депутатского мандата.

Как сообщил корреспонденту УНИАН источник в БЮТ, соответствующее решение было принято сегодня во время съезда. Съезд проходил за закрытыми дверями без участия представителей СМИ.

Кроме того, во время съезда было принято решение о лишении депутатских мандатов ряда депутатов местных советов, которые избирались от БЮТ.

Источник также сообщил, что во время съезда было принято решение не давать никаких комментариев и официально не обнародовать решения блока. Чем вызвано такое решение, собеседник агентства не уточнил.

Как сообщал УНИАН, народный депутат от БЮТ И.РЫБАКОВ написал заявление о выходе из коалиции. Кроме того, 27 июня было обнародовано решение Конституционного Суда, которым, в частности, признаны неконституционными положения ч. 5, 6 ст. 13 Закона Украины «О статусе народного депутата Украины» о праве народного депутата свободно выходить из состава фракции или не входить ни в одну из зарегистрированных депутатских фракций.