Тимошенко и Путин едины во мнении относительно Черноморского флота РФ

Премьер-министры Украины и России Юлия ТИМОШЕНКО и Владимир ПУТИН считают, что сегодня обсуждение вопроса о Черноморском флоте РФ негативно влияет на украинско-российские отношения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом они заявили в субботу на совместной пресс-конференции в Москве.

Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что вокруг вопроса о присутствии ЧФ на территории Украины ныне нагнетаются страсти и этот вопрос становится причиной осложнения отношений с Россией. Она отметила, что договор о дислокации ЧФ заключен до 2017 года.

«Договор будет исполняться, как исполняются все международные договоры», – заверила украинский премьер.

В свою очередь В.ПУТИН отметил, что ЧФ является «общим достоянием и Украины, и России из прошлого». «Односторонние действия являются деструктивными и разрушающими наши отношения», - подчеркнул российский президент.