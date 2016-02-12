Поведение оккупантов в отношении крымских татар является возрождением сталинского режима – Порошенко

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко в Facebook.

«Поведение оккупантов в Крыму - это ничто иное, как восстановление сталинской политики против крымских татар», - написал он.

Отмечается, что Порошенко пообещал поднять этот вопрос во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.

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"Украина призывает мировое сообщество обратить внимание на массовые нарушения прав коренных жителей полуострова и способствовать скорейшей деоккупации Крыма", - говорится в сообщении.

Поведінка окупантів у Криму - це ніщо інше, як відновлення сталінської політики проти кримських татар. Україна закликає ... Posted by Петро Порошенко on Friday, February 12, 2016

Как сообщалось, в Крыму 11 февраля оккупационные власти провели обыски в домах крымских татар. Были задержаны 12 человек, после допросов большинство отпустили.

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Позже назначенная российской властью прокурор Крыма Наталья Поклонская заявила, что крымское управление ФСБ России задержало четверых крымских татар в рамках уголовного дела по факту деятельности «террористической организации «Хизб ут-Тахрир». Суд избрал им меру пресечения – содержание под стражей до 8 апреля 2016 года.

В Меджлисе крымскотатарского народа эти действия оккупационной власти назвали новой волной репрессий против крымских татар.

Министерство иностранных дел Украины в связи с этим 12 февраля выразило протест и призвало мир усилить давление на Россию.

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Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций.