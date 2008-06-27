Если "идеальная версия" не сработает, БЮТ лишит нардепов отпуска?

Заместитель руководителя фракции БЮТ Николай ТОМЕНКО допускает, что в случае, если парламент не примет изменения к государственному бюджету на 2008 год, бютовцы будут требовать продления работы сессии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.ТОМЕНКО заявил сегодня на пресс-конференции в Симферополе.

«Идеально, если бы во вторник была презентация изменений к бюджету, мы бы обговорили, потом поправки, изменения и в четверг–пятницу проголосовали», - сказал заместитель руководителя фракции БЮТ. Он отметил, что если «эта идеальная версия не сработает», то, очевидно, БЮТ будет инициировать продолжения работы сессии до того момента, пока не будут приняты изменения к бюджету.

«Для нас коалиционная тема сейчас менее актуальны, мы сейчас смотрим на бюджет как на задание для этого парламента, а не только для большинства или меньшинства», - добавил заместитель руководителя фракции БЮТ.

Н.ТОМЕНКО также отметил, что смотрит на ситуацию оптимистично и надеется, что изменения к госбюджету будут приняты в ближайшее время.

Как сообщал УНИАН, министр финансов Виктор ПИНЗЕНИК сегодня заявил, что правительство приняло за основу концепцию изменений в государственный бюджет на 2008 год. Детали решения Кабмина В.ПИНЗЕНИК не сообщил.