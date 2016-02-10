Участники Инициативы "21 ноября" обсудили вопросы, касающиеся статуса Донбасса

Сегодня статус временно оккупированных территорий, а особенно людей, которые там проживают, должен активно обсуждаться в публичной плоскости. В рамках дискуссии участники инициативы подняли много вопросов, среди которых необходимость поиска общего видения будущего, проведения ресоциализации и десепаратизации населения оккупированных территорий, а также восстановления промышленности и инфраструктуры в регионе.

Михаил Винницкий вспомнил опыт референдумов в Канаде по отсоединению Квебека, и отметил: «На сегодняшний день Минские соглашения и вообще переговорный процесс сводится к тому, что так или иначе Донбасс, а со временем и Крым, должны вернуться в Украину. Но это не только территория, это так же и люди. И вопрос в том, что делать с людьми, которые, возможно, не воспринимают остальной Украины».

О важности реинтеграции говорил и Андрей Длигач: «Война закончится только тогда, когда в Украине системно будут проведены реформы. Мы сможем предложить Крыму и Востоку стратегию возвращения в Украину и реинтеграцию лишь в случае, когда Украина предложит им такое общество, такую ​​экономику, такие отношения внутри страны, которые будут более привлекательными, чем те, что предлагаются «Русским миром».

Протоиерей Георгий Коваленко отметил: «Для решения конфликта мы должны учесть точку зрения не только тех, кто сегодня при поддержке российской пропагандистской машины якобы говорит от имени сегодняшнего Донбасса - мы должны прислушиваться к тысячам тех, кто выехал за пределы оккупированной территории и пытается построить жизнь в других уголках Украины».

Свои шаги к выходу из кризиса предложил Валерий Пекар: «Первое, что нам нужно - сделать Украину богатой, сильной политически, военно и экономически; второе - предложить Донбассу присоединиться к такой Украине; третье - возможно, придется разграничиваться, а значительной части людей придется уехать оттуда. Посмотрим, но наш фокус должен быть направлен на нас самих в первую очередь».

Александр Ткаченко подчеркнул важность исповедания общих ценностей по Украине, кроме того он подчеркнул: «Фактически Украина находится в фарватере идей и предложений, которые выдвигает не Украина, а Россия и наши Западные коллеги. Фактически история, связанная с выполнением минского протокола - это история, когда существует одна дата - дата принятия изменений в Конституцию - которые вынуждены будут приниматься без учета не только общественного широкого обсуждения, в виде, например, Конституционной ассамблеи, а также без учета мнения большинства населения Украины».

Иосиф Зисельс вспомнил исследования прошлых лет о настроениях в Украине, невозможность получить общее видение внутри Украины и диаметрально противоположные ценности, существующие внутри страны: «Мы имеем дело с двумя цивилизационными образованиями, которые не сводятся к единому знаменателю. Это разные системы ценностей, которые нельзя совместить. Можно жить в мире, если не навязывать их. Этот конфликт надолго, и мы должны научиться жить, а, главное, чтобы стало меньше жертв, и стать на военные рельсы, как Израиль».

Александр Пасхавер призвал сосредоточиться на модернизации Украины: «Привлечение временно оккупированных территорий к принятию государственно важных решений могут негативно отразиться на модернизации Украины, ведь мы имеем риск получить внутреннюю оппозицию ко всем преобразованиям и либеральным реформам, которые внедряются в стране».

Муфтий Саид Исмагилов в своем обращении призвал ни в коем случае не отказываться от территорий, ведь подобный прецедент может привести к повторным вспышкам сепаратизма на территории Украины, а также подчеркнул: «В оккупации остались не только сторонники сепаратизма и России или коллаборационисты. Там осталось значительное количество наших граждан, которые либо хотят вернуться в Украину, но не могут, бояться об этом заявить, поскольку это опасно, или люди не определились и будут готовы поддержать Украину, если она предложит стабильную жизнь».

В целом, участники Инициативы согласились, что сейчас важно поднимать вопрос о статусе временно оккупированных территорий в публичной плоскости, привлекать лидеров мнений и средства массовой информации к обсуждению этого вопроса.

Видеозапись дискуссии: