Суд рассматривает обращение адвокатов об освобождении Корбана из-под стражи (прямая трансляция)

Как передает корреспондент УНИАН, обращение подал в суд один из адвокатов Корбана Игорь Барсученко.

Адвокат просит суд принять решение о немедленном освобождении лидера «УКРОПа» из-под стражи, поскольку, по его мнению, решение судьи Днепровского райсуда Киева Николая Чауса о взятии Корбана под стражу не вступило в силу, а посему Корбан уже две недели содержится под стражей незаконно.

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После начала судебного заседания прокуроры попросили перерыв для ознакомления с заявлением адвоката. После этого суд объявил перерыв на 30 минут.

Также адвокаты заявили, что обратились в Печерский суд с еще одной жалобой об освобождении Корбана в связи с неудовлетворительным состоянием его здоровья.

Справка УНИАН. Корбан был задержан 31 октября 2015 года в Днепропетровске. Впоследствии силовики перевезли его в Киев.

Печерский райсуд Киева вынес решение о домашнем аресте Корбана на два месяца - по 31 декабря 2015 года.

28 декабря судья Днепровского райсуда столицы Николай Чаус удовлетворил ходатайство прокуратуры о взятии Корбана под стражу сроком на 60 суток. При этом судья не учел аргументов защитников о том, что Корбану 25 декабря в Институте имени Амосова сделали операцию - двойное стентирование, и он должен находиться в медицинском учреждении под наблюдением врачей.

Адвокаты подали апелляцию на решение Днепровского райсуда столицы о взятии Корбана под стражу. Апелляционный суд Киева начал рассмотрение апелляции 5 января.