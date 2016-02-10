"Видродження" требует от Минсоцполитики объяснений по поводу незаконных указаний о справке переселенцев

Об этом заявил Представитель Украины в Венецианской комиссии, заместитель председателя партии "Видродження" Владимир Пилипенко.

По его словам, соответствующее открытое обращение от профильных общественных организаций, занимающихся защитой прав переселенцев, поступило на депутатам группы "Партия "Видродження".

"Так, согласно информации от общественных организаций, с 20 января Минсоцполитики распространило среди своих структурных подразделений письмо за подписью заместителя министра, господина Виталия Мущинина. В нем Минсоцполитики прямо указывает своим территориальным подразделениям применять без изменений, которые были внесены в Закон, Постановления Кабинета Министров № 505 и 509 от 01 октября 2014 года по учету внутренне перемещенных лиц и оказания им адресной ежемесячной помощи. Без продолжения действия справки у переселенцев не принимают документы на продление выплаты адресной денежной помощи, социальных выплат и тому подобное", – рассказал Владимир Пилипенко.

Он добавил, что по мнению партии "Видродження", этим указанием Министерство социальной политики превышает свои полномочия.

"По сути, письмо Минсоцполитики является указанием подчиненным нарушать нормы Закона, поскольку Закон в сравнении с постановлениями Кабинета Министров Украины имеет высшую юридическую силу. Это нарушение закона и нарушение прав временно перемещенных лиц, мы уже не впервые видим со стороны государства. Раньше это были избирательные права переселенцев, которых намеренно не допустили к участию в местных выборах. Минсоцполитики отказывается выполнять свой долг, определенный законом относительно бессрочности действия справки, который собственно и был принят для того, чтобы сделать помощь переселенцам от государства более доступной", – добавил Владимир Пилипенко.

Он также сообщил, что "Видродження" обратится по этому поводу к Уполномоченному Верховной Рады по правам человека, поскольку такое поведение Минсоцполитики является "вопиющим нарушением прав временно перемещенных лиц и прав человека в целом".