Тимошенко выполнит свои обязательства, но после приватизации

Правительство обещает выполнить обязательство относительно выплаты обесцененных сбережений вкладчикам бывшего Сбербанка СССР, но возобновление выплат возможно только при условии разблокирования программы приватизации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО в интервью журналистам во время поездки в Луганскую область.

Согласно сообщению, обнародованному на сайте Кабинета министров, глава правительства в этой связи напомнила, что часть средств для выплаты компенсаций предполагалось получить за счет поступлений от приватизации ряда объектов.

"Мы будем делать все, чтобы выполнить свои обязательства относительно выплаты сбережений", - заверила Ю.ТИМОШЕНКО.

Вместе с тем, премьер заявила, что на сегодняшний день более 150 правительственных законопроектов находятся в парламенте без рассмотрения, а десятки постановлений Кабмина, связанных с детенизацией и развитием экономики, остановлены.

"Этим осуществляется желание заблокировать работу правительства", - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.